통화 / DFLI
DFLI: Dragonfly Energy Holdings Corp
0.28 USD 0.01 (3.45%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DFLI 환율이 오늘 -3.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.28이고 고가는 0.29이었습니다.
Dragonfly Energy Holdings Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFLI News
- Ember RV standardizes Battle Born Batteries in 2026 Overland Series
- Dragonfly Energy secures US patent for Wakespeed charge control technology
- Dragonfly Energy secures patent for high-power vehicle-to-trailer charging
- Dragonfly Energy expands partnership with Airstream for battery systems
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Dragonfly Energy Q2 2025 slides: 23% revenue growth amid market expansion strategy
- Dragonfly Energy Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DFLI)
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Dragonfly Energy Sales Jump 23 Percent
- Dragonfly Energy stock plunges after $5.5 million public offering
- Dragonfly Energy prices $5.5 million public offering at $0.25 per share
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Dragonfly Energy Shares Surge After Eliminating Preferred Stock Obligations Through Share Exchange - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dragonfly Energy eliminates Series A preferred stock to enhance flexibility
- Dragonfly Energy granted extension by Nasdaq to regain compliance
- Dragonfly Energy cancels warrants for Series A preferred stock
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
일일 변동 비율
0.28 0.29
년간 변동
0.15 5.76
- 이전 종가
- 0.29
- 시가
- 0.29
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- 저가
- 0.28
- 고가
- 0.29
- 볼륨
- 860
- 일일 변동
- -3.45%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -72.00%
- 년간 변동율
- -93.90%
20 9월, 토요일