DFLI: Dragonfly Energy Holdings Corp
0.29 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DFLI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.28 bis zu einem Hoch von 0.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dragonfly Energy Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFLI News
- Ember RV standardizes Battle Born Batteries in 2026 Overland Series
- Dragonfly Energy secures US patent for Wakespeed charge control technology
- Dragonfly Energy secures patent for high-power vehicle-to-trailer charging
- Dragonfly Energy expands partnership with Airstream for battery systems
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Dragonfly Energy Q2 2025 slides: 23% revenue growth amid market expansion strategy
- Dragonfly Energy Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DFLI)
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Dragonfly Energy Sales Jump 23 Percent
- Dragonfly Energy stock plunges after $5.5 million public offering
- Dragonfly Energy prices $5.5 million public offering at $0.25 per share
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Dragonfly Energy Shares Surge After Eliminating Preferred Stock Obligations Through Share Exchange - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dragonfly Energy eliminates Series A preferred stock to enhance flexibility
- Dragonfly Energy granted extension by Nasdaq to regain compliance
- Dragonfly Energy cancels warrants for Series A preferred stock
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Dow Surges Over 100 Points; Accenture Posts Upbeat Earnings - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
Tagesspanne
0.28 0.29
Jahresspanne
0.15 5.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.29
- Eröffnung
- 0.29
- Bid
- 0.29
- Ask
- 0.59
- Tief
- 0.28
- Hoch
- 0.29
- Volumen
- 591
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.57%
- 6-Monatsänderung
- -71.00%
- Jahresänderung
- -93.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K