货币 / DFLI
DFLI: Dragonfly Energy Holdings Corp
0.30 USD 0.02 (7.14%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DFLI汇率已更改7.14%。当日，交易品种以低点0.28和高点0.31进行交易。
关注Dragonfly Energy Holdings Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DFLI新闻
- Ember RV standardizes Battle Born Batteries in 2026 Overland Series
- Dragonfly Energy secures US patent for Wakespeed charge control technology
- Dragonfly Energy secures patent for high-power vehicle-to-trailer charging
- Dragonfly Energy expands partnership with Airstream for battery systems
- Dragonfly Energy Q2 2025 slides: 23% revenue growth amid market expansion strategy
- Dragonfly Energy Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DFLI)
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Dragonfly Energy Sales Jump 23 Percent
- Dragonfly Energy stock plunges after $5.5 million public offering
- Dragonfly Energy prices $5.5 million public offering at $0.25 per share
- Dragonfly Energy Shares Surge After Eliminating Preferred Stock Obligations Through Share Exchange - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI)
- Dragonfly Energy eliminates Series A preferred stock to enhance flexibility
- Dragonfly Energy granted extension by Nasdaq to regain compliance
- Dragonfly Energy cancels warrants for Series A preferred stock
日范围
0.28 0.31
年范围
0.15 5.76
- 前一天收盘价
- 0.28
- 开盘价
- 0.29
- 卖价
- 0.30
- 买价
- 0.60
- 最低价
- 0.28
- 最高价
- 0.31
- 交易量
- 1.769 K
- 日变化
- 7.14%
- 月变化
- 7.14%
- 6个月变化
- -70.00%
- 年变化
- -93.46%
