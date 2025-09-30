クォートセクション
通貨 / DAUG
株に戻る

DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

43.50 USD 0.03 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DAUGの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり43.49の安値と43.52の高値で取引されました。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DAUG株の現在の価格は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株価は本日43.50です。-0.07%内で取引され、前日の終値は43.53、取引量は15に達しました。DAUGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株は配当を出しますか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの現在の価格は43.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.57%やUSDにも注目します。DAUGの動きはライブチャートで確認できます。

DAUG株を買う方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株は現在43.50で購入可能です。注文は通常43.50または43.80付近で行われ、15や0.00%が市場の動きを示します。DAUGの最新情報はライブチャートで確認できます。

DAUG株に投資する方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustへの投資では、年間の値幅35.90 - 43.62と現在の43.50を考慮します。注文は多くの場合43.50や43.80で行われる前に、1.95%や12.35%と比較されます。DAUGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株の最高値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの過去1年の最高値は43.62でした。35.90 - 43.62内で株価は大きく変動し、43.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株の最低値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August(DAUG)の年間最安値は35.90でした。現在の43.50や35.90 - 43.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAUGの動きはライブチャートで確認できます。

DAUGの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.53、11.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.49 43.52
1年のレンジ
35.90 43.62
以前の終値
43.53
始値
43.50
買値
43.50
買値
43.80
安値
43.49
高値
43.52
出来高
15
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
1.95%
6ヶ月の変化
12.35%
1年の変化
11.57%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8