DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
DAUGの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり43.49の安値と43.52の高値で取引されました。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DAUG株の現在の価格は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株価は本日43.50です。-0.07%内で取引され、前日の終値は43.53、取引量は15に達しました。DAUGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株は配当を出しますか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの現在の価格は43.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.57%やUSDにも注目します。DAUGの動きはライブチャートで確認できます。
DAUG株を買う方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株は現在43.50で購入可能です。注文は通常43.50または43.80付近で行われ、15や0.00%が市場の動きを示します。DAUGの最新情報はライブチャートで確認できます。
DAUG株に投資する方法は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustへの投資では、年間の値幅35.90 - 43.62と現在の43.50を考慮します。注文は多くの場合43.50や43.80で行われる前に、1.95%や12.35%と比較されます。DAUGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株の最高値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの過去1年の最高値は43.62でした。35.90 - 43.62内で株価は大きく変動し、43.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustの株の最低値は？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August(DAUG)の年間最安値は35.90でした。現在の43.50や35.90 - 43.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAUGの動きはライブチャートで確認できます。
DAUGの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Augustは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.53、11.57%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.53
- 始値
- 43.50
- 買値
- 43.50
- 買値
- 43.80
- 安値
- 43.49
- 高値
- 43.52
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.07%
- 1ヶ月の変化
- 1.95%
- 6ヶ月の変化
- 12.35%
- 1年の変化
- 11.57%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8