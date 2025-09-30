- Обзор рынка
DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
Курс DAUG за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.49, а максимальная — 43.55.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAUG сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) сегодня оценивается на уровне 43.53. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 43.47, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 43.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.64% и USD. Отслеживайте движения DAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции DAUG?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) по текущей цене 43.53. Ордера обычно размещаются около 43.53 или 43.83, тогда как 17 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAUG?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 35.90 - 43.62 и текущей цены 43.53. Многие сравнивают 2.02% и 12.42% перед размещением ордеров на 43.53 или 43.83. Изучайте ежедневные изменения цены DAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) за последний год составила 43.62. Акции заметно колебались в пределах 35.90 - 43.62, сравнение с 43.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) за год составила 35.90. Сравнение с текущими 43.53 и 35.90 - 43.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAUG?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.47 и 11.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.47
- Open
- 43.55
- Bid
- 43.53
- Ask
- 43.83
- Low
- 43.49
- High
- 43.55
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 12.42%
- Годовое изменение
- 11.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8