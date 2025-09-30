КотировкиРазделы
DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

43.53 USD 0.06 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAUG за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.49, а максимальная — 43.55.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAUG сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) сегодня оценивается на уровне 43.53. Инструмент торгуется в пределах 0.14%, вчерашнее закрытие составило 43.47, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 43.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.64% и USD. Отслеживайте движения DAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции DAUG?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) по текущей цене 43.53. Ордера обычно размещаются около 43.53 или 43.83, тогда как 17 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAUG?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 35.90 - 43.62 и текущей цены 43.53. Многие сравнивают 2.02% и 12.42% перед размещением ордеров на 43.53 или 43.83. Изучайте ежедневные изменения цены DAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) за последний год составила 43.62. Акции заметно колебались в пределах 35.90 - 43.62, сравнение с 43.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) за год составила 35.90. Сравнение с текущими 43.53 и 35.90 - 43.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAUG?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.47 и 11.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.49 43.55
Годовой диапазон
35.90 43.62
Предыдущее закрытие
43.47
Open
43.55
Bid
43.53
Ask
43.83
Low
43.49
High
43.55
Объем
17
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
2.02%
6-месячное изменение
12.42%
Годовое изменение
11.64%
