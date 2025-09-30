- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
Le taux de change de DAUG a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.49 et à un maximum de 43.55.
Suivez la dynamique FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DAUG aujourd'hui ?
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August est cotée à 43.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 43.47 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de DAUG présente ces mises à jour.
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August est actuellement valorisé à 43.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DAUG.
Comment acheter des actions DAUG ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August au cours actuel de 43.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.53 ou de 43.83, le 17 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DAUG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DAUG ?
Investir dans FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.90 - 43.62 et le prix actuel 43.53. Beaucoup comparent 2.02% et 12.42% avant de passer des ordres à 43.53 ou 43.83. Consultez le graphique du cours de DAUG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August ?
Le cours le plus élevé de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August l'année dernière était 43.62. Au cours de 35.90 - 43.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August ?
Le cours le plus bas de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) sur l'année a été 35.90. Sa comparaison avec 43.53 et 35.90 - 43.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DAUG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DAUG a-t-elle été divisée ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.47 et 11.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.47
- Ouverture
- 43.55
- Bid
- 43.53
- Ask
- 43.83
- Plus Bas
- 43.49
- Plus Haut
- 43.55
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 2.02%
- Changement à 6 Mois
- 12.42%
- Changement Annuel
- 11.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8