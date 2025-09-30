QuotazioniSezioni
DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

43.53 USD 0.06 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAUG ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.49 e ad un massimo di 43.55.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DAUG oggi?

Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August sono prezzate a 43.53. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 43.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAUG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August pagano dividendi?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August è attualmente valutato a 43.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAUG.

Come acquistare azioni DAUG?

Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August al prezzo attuale di 43.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.53 o 43.83, mentre 17 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAUG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DAUG?

Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August implica considerare l'intervallo annuale 35.90 - 43.62 e il prezzo attuale 43.53. Molti confrontano 2.02% e 12.42% prima di effettuare ordini su 43.53 o 43.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAUG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?

Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August nell'ultimo anno è stato 43.62. All'interno di 35.90 - 43.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?

Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) nel corso dell'anno è stato 35.90. Confrontandolo con gli attuali 43.53 e 35.90 - 43.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAUG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAUG?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.47 e 11.64%.

Intervallo Giornaliero
43.49 43.55
Intervallo Annuale
35.90 43.62
Chiusura Precedente
43.47
Apertura
43.55
Bid
43.53
Ask
43.83
Minimo
43.49
Massimo
43.55
Volume
17
Variazione giornaliera
0.14%
Variazione Mensile
2.02%
Variazione Semestrale
12.42%
Variazione Annuale
11.64%
