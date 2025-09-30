- Panoramica
DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
Il tasso di cambio DAUG ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.49 e ad un massimo di 43.55.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DAUG oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August sono prezzate a 43.53. Viene scambiato all'interno di 0.14%, la chiusura di ieri è stata 43.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAUG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August è attualmente valutato a 43.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAUG.
Come acquistare azioni DAUG?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August al prezzo attuale di 43.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.53 o 43.83, mentre 17 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAUG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DAUG?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August implica considerare l'intervallo annuale 35.90 - 43.62 e il prezzo attuale 43.53. Molti confrontano 2.02% e 12.42% prima di effettuare ordini su 43.53 o 43.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAUG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August nell'ultimo anno è stato 43.62. All'interno di 35.90 - 43.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) nel corso dell'anno è stato 35.90. Confrontandolo con gli attuali 43.53 e 35.90 - 43.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAUG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAUG?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.47 e 11.64%.
- Chiusura Precedente
- 43.47
- Apertura
- 43.55
- Bid
- 43.53
- Ask
- 43.83
- Minimo
- 43.49
- Massimo
- 43.55
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 2.02%
- Variazione Semestrale
- 12.42%
- Variazione Annuale
- 11.64%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8