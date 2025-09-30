DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
今日DAUG汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点43.49和高点43.55进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DAUG股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票今天的定价为43.53。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为43.47，交易量达到17。DAUG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August目前的价值为43.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.64%和USD。实时查看图表以跟踪DAUG走势。
如何购买DAUG股票？
您可以以43.53的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票。订单通常设置在43.53或43.83附近，而17和-0.05%显示市场活动。立即关注DAUG的实时图表更新。
如何投资DAUG股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August需要考虑年度范围35.90 - 43.62和当前价格43.53。许多人在以43.53或43.83下订单之前，会比较2.02%和。实时查看DAUG价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August的最高价格是43.62。在35.90 - 43.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August（DAUG）的最低价格为35.90。将其与当前的43.53和35.90 - 43.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DAUG股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.47和11.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.47
- 开盘价
- 43.55
- 卖价
- 43.53
- 买价
- 43.83
- 最低价
- 43.49
- 最高价
- 43.55
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.02%
- 6个月变化
- 12.42%
- 年变化
- 11.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8