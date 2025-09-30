报价部分
货币 / DAUG
回到股票

DAUG: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

43.53 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DAUG汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点43.49和高点43.55进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DAUG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票今天的定价为43.53。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为43.47，交易量达到17。DAUG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August目前的价值为43.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.64%和USD。实时查看图表以跟踪DAUG走势。

如何购买DAUG股票？

您可以以43.53的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票。订单通常设置在43.53或43.83附近，而17和-0.05%显示市场活动。立即关注DAUG的实时图表更新。

如何投资DAUG股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August需要考虑年度范围35.90 - 43.62和当前价格43.53。许多人在以43.53或43.83下订单之前，会比较2.02%和。实时查看DAUG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August的最高价格是43.62。在35.90 - 43.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August（DAUG）的最低价格为35.90。将其与当前的43.53和35.90 - 43.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DAUG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.47和11.64%中可见。

日范围
43.49 43.55
年范围
35.90 43.62
前一天收盘价
43.47
开盘价
43.55
卖价
43.53
买价
43.83
最低价
43.49
最高价
43.55
交易量
17
日变化
0.14%
月变化
2.02%
6个月变化
12.42%
年变化
11.64%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8