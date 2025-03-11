クォートセクション
通貨 / CVGI
CVGI: Commercial Vehicle Group Inc

1.94 USD 0.06 (3.19%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVGIの今日の為替レートは、3.19%変化しました。日中、通貨は1あたり1.90の安値と1.99の高値で取引されました。

Commercial Vehicle Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.90 1.99
1年のレンジ
0.81 3.31
以前の終値
1.88
始値
1.90
買値
1.94
買値
2.24
安値
1.90
高値
1.99
出来高
184
1日の変化
3.19%
1ヶ月の変化
11.49%
6ヶ月の変化
71.68%
1年の変化
-38.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K