CVGI: Commercial Vehicle Group Inc
1.94 USD 0.03 (1.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVGI за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.89, а максимальная — 1.96.
Следите за динамикой Commercial Vehicle Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CVGI
- New Strong Sell Stocks for August 27th
- CVGI Q2 Revenue Beats by 6%
- Commercial Vehicle Group (CVGI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Commercial Vehicle earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- China Automotive Systems: Tariffs, Cheap Multiples (NASDAQ:CAAS)
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.89 1.96
Годовой диапазон
0.81 3.31
- Предыдущее закрытие
- 1.91
- Open
- 1.92
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.89
- High
- 1.96
- Объем
- 180
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- 11.49%
- 6-месячное изменение
- 71.68%
- Годовое изменение
- -38.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.