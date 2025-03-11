Währungen / CVGI
CVGI: Commercial Vehicle Group Inc
1.90 USD 0.04 (2.06%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVGI hat sich für heute um -2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.86 bis zu einem Hoch von 1.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Commercial Vehicle Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.86 1.98
Jahresspanne
0.81 3.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.94
- Eröffnung
- 1.93
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Tief
- 1.86
- Hoch
- 1.98
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -2.06%
- Monatsänderung
- 9.20%
- 6-Monatsänderung
- 68.14%
- Jahresänderung
- -39.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K