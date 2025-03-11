货币 / CVGI
CVGI: Commercial Vehicle Group Inc
1.94 USD 0.03 (1.57%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVGI汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点1.89和高点1.96进行交易。
关注Commercial Vehicle Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVGI新闻
- New Strong Sell Stocks for August 27th
- CVGI Q2 Revenue Beats by 6%
- Commercial Vehicle Group (CVGI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Commercial Vehicle earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- China Automotive Systems: Tariffs, Cheap Multiples (NASDAQ:CAAS)
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.89 1.96
年范围
0.81 3.31
- 前一天收盘价
- 1.91
- 开盘价
- 1.92
- 卖价
- 1.94
- 买价
- 2.24
- 最低价
- 1.89
- 最高价
- 1.96
- 交易量
- 180
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 11.49%
- 6个月变化
- 71.68%
- 年变化
- -38.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值