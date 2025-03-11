Divisas / CVGI
CVGI: Commercial Vehicle Group Inc
1.88 USD 0.06 (3.09%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVGI de hoy ha cambiado un -3.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.88, mientras que el máximo ha alcanzado 2.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Commercial Vehicle Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CVGI News
- New Strong Sell Stocks for August 27th
- CVGI Q2 Revenue Beats by 6%
- Commercial Vehicle Group (CVGI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Commercial Vehicle earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- China Automotive Systems: Tariffs, Cheap Multiples (NASDAQ:CAAS)
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.88 2.04
Rango anual
0.81 3.31
- Cierres anteriores
- 1.94
- Open
- 1.94
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Low
- 1.88
- High
- 2.04
- Volumen
- 256
- Cambio diario
- -3.09%
- Cambio mensual
- 8.05%
- Cambio a 6 meses
- 66.37%
- Cambio anual
- -40.32%
