CVGI: Commercial Vehicle Group Inc

1.79 USD 0.15 (7.73%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVGI ha avuto una variazione del -7.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 1.98.

Segui le dinamiche di Commercial Vehicle Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.76 1.98
Intervallo Annuale
0.81 3.31
Chiusura Precedente
1.94
Apertura
1.93
Bid
1.79
Ask
2.09
Minimo
1.76
Massimo
1.98
Volume
302
Variazione giornaliera
-7.73%
Variazione Mensile
2.87%
Variazione Semestrale
58.41%
Variazione Annuale
-43.17%
21 settembre, domenica