CVGI: Commercial Vehicle Group Inc
1.79 USD 0.15 (7.73%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVGI ha avuto una variazione del -7.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 1.98.
Segui le dinamiche di Commercial Vehicle Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CVGI News
Intervallo Giornaliero
1.76 1.98
Intervallo Annuale
0.81 3.31
- Chiusura Precedente
- 1.94
- Apertura
- 1.93
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Minimo
- 1.76
- Massimo
- 1.98
- Volume
- 302
- Variazione giornaliera
- -7.73%
- Variazione Mensile
- 2.87%
- Variazione Semestrale
- 58.41%
- Variazione Annuale
- -43.17%
21 settembre, domenica