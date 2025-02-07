通貨 / CTLP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CTLP: Cantaloupe Inc
10.60 USD 0.24 (2.21%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTLPの今日の為替レートは、-2.21%変化しました。日中、通貨は1あたり10.60の安値と10.70の高値で取引されました。
Cantaloupe Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTLP News
- FTC、Cantaloupeと365 Retail Marketsの合併審査に関する追加情報を要求
- FTC issues second request for Cantaloupe and 365 Retail Markets merger review
- 【決算速報】Cantaloupe、売上高は予想を下回り、利益は予想を下回る結果に
- Cantaloupe earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- DLocal (DLO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Paysafe Limited (PSFE) Meets Q2 Earnings Estimates
- Repay Holdings (RPAY) Q2 Earnings Match Estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- StoneCo Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Paymentus Holdings Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Breakout Watch: 3 Reasons To Monitor This Tasty AI Stock
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- William Blair downgrades Cantaloupe stock rating to market perform
- 365 Retail Markets to acquire Cantaloupe for $848 million
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Cantaloupe Inc. to Participate in Upcoming Conferences
- Cantaloupe: From Potato Chips To Cobb Salads (NASDAQ:CTLP)
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
10.60 10.70
1年のレンジ
7.01 11.36
- 以前の終値
- 10.84
- 始値
- 10.66
- 買値
- 10.60
- 買値
- 10.90
- 安値
- 10.60
- 高値
- 10.70
- 出来高
- 6.687 K
- 1日の変化
- -2.21%
- 1ヶ月の変化
- -2.30%
- 6ヶ月の変化
- 35.03%
- 1年の変化
- 34.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K