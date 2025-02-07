货币 / CTLP
CTLP: Cantaloupe Inc
10.88 USD 0.03 (0.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTLP汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点10.85和高点10.93进行交易。
关注Cantaloupe Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CTLP新闻
- CantaloupeQ1每股收益及营收逊于预期
- Cantaloupe earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- DLocal (DLO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Paysafe Limited (PSFE) Meets Q2 Earnings Estimates
- Repay Holdings (RPAY) Q2 Earnings Match Estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- StoneCo Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Paymentus Holdings Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Breakout Watch: 3 Reasons To Monitor This Tasty AI Stock
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- William Blair downgrades Cantaloupe stock rating to market perform
- 365 Retail Markets to acquire Cantaloupe for $848 million
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Cantaloupe Inc. to Participate in Upcoming Conferences
- Cantaloupe: From Potato Chips To Cobb Salads (NASDAQ:CTLP)
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
10.85 10.93
年范围
7.01 11.36
- 前一天收盘价
- 10.85
- 开盘价
- 10.86
- 卖价
- 10.88
- 买价
- 11.18
- 最低价
- 10.85
- 最高价
- 10.93
- 交易量
- 825
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- 38.60%
- 年变化
- 37.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值