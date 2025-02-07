Valute / CTLP
CTLP: Cantaloupe Inc
10.63 USD 0.03 (0.28%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTLP ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.57 e ad un massimo di 10.65.
Segui le dinamiche di Cantaloupe Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.57 10.65
Intervallo Annuale
7.01 11.36
- Chiusura Precedente
- 10.60
- Apertura
- 10.61
- Bid
- 10.63
- Ask
- 10.93
- Minimo
- 10.57
- Massimo
- 10.65
- Volume
- 2.359 K
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- -2.03%
- Variazione Semestrale
- 35.41%
- Variazione Annuale
- 34.56%
20 settembre, sabato