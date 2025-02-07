QuotazioniSezioni
Valute / CTLP
Tornare a Azioni

CTLP: Cantaloupe Inc

10.63 USD 0.03 (0.28%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CTLP ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.57 e ad un massimo di 10.65.

Segui le dinamiche di Cantaloupe Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTLP News

Intervallo Giornaliero
10.57 10.65
Intervallo Annuale
7.01 11.36
Chiusura Precedente
10.60
Apertura
10.61
Bid
10.63
Ask
10.93
Minimo
10.57
Massimo
10.65
Volume
2.359 K
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
-2.03%
Variazione Semestrale
35.41%
Variazione Annuale
34.56%
20 settembre, sabato