CTLP: Cantaloupe Inc
10.60 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTLP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.57 bis zu einem Hoch von 10.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cantaloupe Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTLP News
- Fusion von Cantaloupe und 365 Retail Markets: FTC leitet vertiefte Prüfung ein
- FTC issues second request for Cantaloupe and 365 Retail Markets merger review
- Cantaloupe: EPS verfehlt Schätzungen um 0,02 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Cantaloupe earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- DLocal (DLO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Paysafe Limited (PSFE) Meets Q2 Earnings Estimates
- Repay Holdings (RPAY) Q2 Earnings Match Estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- StoneCo Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Paymentus Holdings Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Breakout Watch: 3 Reasons To Monitor This Tasty AI Stock
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- William Blair downgrades Cantaloupe stock rating to market perform
- 365 Retail Markets to acquire Cantaloupe for $848 million
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Cantaloupe Inc. to Participate in Upcoming Conferences
- Cantaloupe: From Potato Chips To Cobb Salads (NASDAQ:CTLP)
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
10.57 10.62
Jahresspanne
7.01 11.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.60
- Eröffnung
- 10.61
- Bid
- 10.60
- Ask
- 10.90
- Tief
- 10.57
- Hoch
- 10.62
- Volumen
- 191
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -2.30%
- 6-Monatsänderung
- 35.03%
- Jahresänderung
- 34.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K