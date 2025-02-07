통화 / CTLP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CTLP: Cantaloupe Inc
10.63 USD 0.03 (0.28%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTLP 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.57이고 고가는 10.65이었습니다.
Cantaloupe Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTLP News
- FTC issues second request for Cantaloupe and 365 Retail Markets merger review
- Cantaloupe earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- DLocal (DLO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Paysafe Limited (PSFE) Meets Q2 Earnings Estimates
- Repay Holdings (RPAY) Q2 Earnings Match Estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- StoneCo Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Paymentus Holdings Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Breakout Watch: 3 Reasons To Monitor This Tasty AI Stock
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- William Blair downgrades Cantaloupe stock rating to market perform
- 365 Retail Markets to acquire Cantaloupe for $848 million
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Cantaloupe Inc. to Participate in Upcoming Conferences
- Cantaloupe: From Potato Chips To Cobb Salads (NASDAQ:CTLP)
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
10.57 10.65
년간 변동
7.01 11.36
- 이전 종가
- 10.60
- 시가
- 10.61
- Bid
- 10.63
- Ask
- 10.93
- 저가
- 10.57
- 고가
- 10.65
- 볼륨
- 2.359 K
- 일일 변동
- 0.28%
- 월 변동
- -2.03%
- 6개월 변동
- 35.41%
- 년간 변동율
- 34.56%
20 9월, 토요일