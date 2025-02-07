Divisas / CTLP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CTLP: Cantaloupe Inc
10.84 USD 0.01 (0.09%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTLP de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.83, mientras que el máximo ha alcanzado 10.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cantaloupe Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTLP News
- Cantaloupe se quedan por debajo de 0.02$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Cantaloupe no alcanza por 0,02$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
- Cantaloupe earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- DLocal (DLO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Paysafe Limited (PSFE) Meets Q2 Earnings Estimates
- Repay Holdings (RPAY) Q2 Earnings Match Estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- StoneCo Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Paymentus Holdings Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Breakout Watch: 3 Reasons To Monitor This Tasty AI Stock
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- William Blair downgrades Cantaloupe stock rating to market perform
- 365 Retail Markets to acquire Cantaloupe for $848 million
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Cantaloupe Inc. to Participate in Upcoming Conferences
- Cantaloupe: From Potato Chips To Cobb Salads (NASDAQ:CTLP)
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
10.83 10.93
Rango anual
7.01 11.36
- Cierres anteriores
- 10.85
- Open
- 10.86
- Bid
- 10.84
- Ask
- 11.14
- Low
- 10.83
- High
- 10.93
- Volumen
- 2.996 K
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- -0.09%
- Cambio a 6 meses
- 38.09%
- Cambio anual
- 37.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B