Devises / CTLP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CTLP: Cantaloupe Inc
10.63 USD 0.03 (0.28%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTLP a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.57 et à un maximum de 10.65.
Suivez la dynamique Cantaloupe Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTLP Nouvelles
- La FTC émet une deuxième demande d’information pour l’examen de la fusion entre Cantaloupe et 365 Retail Markets
- FTC issues second request for Cantaloupe and 365 Retail Markets merger review
- Le BPA de Cantaloupe a manqué les attentes de 0,02$, le CA en dessous des prévisions
- Cantaloupe earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- William Blair flags unattended retail as key growth driver for fintech payments
- DLocal (DLO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tracking David Abrams’ Abrams Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Paysafe Limited (PSFE) Meets Q2 Earnings Estimates
- Repay Holdings (RPAY) Q2 Earnings Match Estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- StoneCo Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- Paymentus Holdings Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Nayax: Sticky Bet In A Growing Market (NASDAQ:NYAX)
- Breakout Watch: 3 Reasons To Monitor This Tasty AI Stock
- Perspectives On Micro- And Small-Cap Markets
- William Blair downgrades Cantaloupe stock rating to market perform
- 365 Retail Markets to acquire Cantaloupe for $848 million
- Priority Technology: Undervalued With Upside Amid Strong Growth And Peer Discount
- Cantaloupe Inc. to Participate in Upcoming Conferences
- Cantaloupe: From Potato Chips To Cobb Salads (NASDAQ:CTLP)
- Cantaloupe, Inc. (CTLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
10.57 10.65
Range Annuel
7.01 11.36
- Clôture Précédente
- 10.60
- Ouverture
- 10.61
- Bid
- 10.63
- Ask
- 10.93
- Plus Bas
- 10.57
- Plus Haut
- 10.65
- Volume
- 2.359 K
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- -2.03%
- Changement à 6 Mois
- 35.41%
- Changement Annuel
- 34.56%
20 septembre, samedi