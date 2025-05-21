クォートセクション
通貨 / CTKB
CTKB: Cytek Biosciences Inc

4.09 USD 0.17 (4.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CTKBの今日の為替レートは、4.34%変化しました。日中、通貨は1あたり3.97の安値と4.12の高値で取引されました。

Cytek Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.97 4.12
1年のレンジ
2.37 7.62
以前の終値
3.92
始値
4.02
買値
4.09
買値
4.39
安値
3.97
高値
4.12
出来高
1.573 K
1日の変化
4.34%
1ヶ月の変化
-0.24%
6ヶ月の変化
1.74%
1年の変化
-23.41%
