CTKB: Cytek Biosciences Inc
4.09 USD 0.17 (4.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTKBの今日の為替レートは、4.34%変化しました。日中、通貨は1あたり3.97の安値と4.12の高値で取引されました。
Cytek Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTKB News
- Cytek Biosciences: Growth Over Profit Will Pay Off In The Long Term (NASDAQ:CTKB)
- Cytek Biosciences at UBS Summit: Innovative Proteomics Insights
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- Piper Sandler sees opportunity in dislocated Life Science stocks
- Cytek Biosciences shareholders elect directors and approve auditor at annual meeting
- Cytek Biosciences at Goldman Sachs Conference: Growth Amidst Challenges
- Cytek ® Biosciences Is Setting the New Standard for Full Spectrum Flow Cytometry with the New Cytek Aurora™ Evo Flow Cytometer
- Cytek Biosciences to participate at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Cytek Biosciences stock hits 52-week low at $2.5 amid market challenges
1日のレンジ
3.97 4.12
1年のレンジ
2.37 7.62
- 以前の終値
- 3.92
- 始値
- 4.02
- 買値
- 4.09
- 買値
- 4.39
- 安値
- 3.97
- 高値
- 4.12
- 出来高
- 1.573 K
- 1日の変化
- 4.34%
- 1ヶ月の変化
- -0.24%
- 6ヶ月の変化
- 1.74%
- 1年の変化
- -23.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K