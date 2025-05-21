货币 / CTKB
CTKB: Cytek Biosciences Inc
3.90 USD 0.06 (1.52%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTKB汇率已更改-1.52%。当日，交易品种以低点3.86和高点3.97进行交易。
关注Cytek Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTKB新闻
- Cytek Biosciences: Growth Over Profit Will Pay Off In The Long Term (NASDAQ:CTKB)
- Cytek Biosciences at UBS Summit: Innovative Proteomics Insights
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- Piper Sandler sees opportunity in dislocated Life Science stocks
- Cytek Biosciences shareholders elect directors and approve auditor at annual meeting
- Cytek Biosciences at Goldman Sachs Conference: Growth Amidst Challenges
- Cytek ® Biosciences Is Setting the New Standard for Full Spectrum Flow Cytometry with the New Cytek Aurora™ Evo Flow Cytometer
- Cytek Biosciences to participate at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Cytek Biosciences stock hits 52-week low at $2.5 amid market challenges
日范围
3.86 3.97
年范围
2.37 7.62
- 前一天收盘价
- 3.96
- 开盘价
- 3.93
- 卖价
- 3.90
- 买价
- 4.20
- 最低价
- 3.86
- 最高价
- 3.97
- 交易量
- 1.435 K
- 日变化
- -1.52%
- 月变化
- -4.88%
- 6个月变化
- -2.99%
- 年变化
- -26.97%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值