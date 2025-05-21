Валюты / CTKB
CTKB: Cytek Biosciences Inc
3.90 USD 0.06 (1.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTKB за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.86, а максимальная — 3.97.
Следите за динамикой Cytek Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CTKB
- Cytek Biosciences: Growth Over Profit Will Pay Off In The Long Term (NASDAQ:CTKB)
- Cytek Biosciences at UBS Summit: Innovative Proteomics Insights
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- Piper Sandler sees opportunity in dislocated Life Science stocks
- Cytek Biosciences shareholders elect directors and approve auditor at annual meeting
- Cytek Biosciences at Goldman Sachs Conference: Growth Amidst Challenges
- Cytek ® Biosciences Is Setting the New Standard for Full Spectrum Flow Cytometry with the New Cytek Aurora™ Evo Flow Cytometer
- Cytek Biosciences to participate at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Cytek Biosciences stock hits 52-week low at $2.5 amid market challenges
Дневной диапазон
3.86 3.97
Годовой диапазон
2.37 7.62
- Предыдущее закрытие
- 3.96
- Open
- 3.93
- Bid
- 3.90
- Ask
- 4.20
- Low
- 3.86
- High
- 3.97
- Объем
- 1.435 K
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- -4.88%
- 6-месячное изменение
- -2.99%
- Годовое изменение
- -26.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.