KurseKategorien
Währungen / CTKB
Zurück zum Aktien

CTKB: Cytek Biosciences Inc

4.02 USD 0.07 (1.71%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTKB hat sich für heute um -1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.00 bis zu einem Hoch von 4.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cytek Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTKB News

Tagesspanne
4.00 4.09
Jahresspanne
2.37 7.62
Vorheriger Schlusskurs
4.09
Eröffnung
4.09
Bid
4.02
Ask
4.32
Tief
4.00
Hoch
4.09
Volumen
73
Tagesänderung
-1.71%
Monatsänderung
-1.95%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-24.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K