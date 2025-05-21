Währungen / CTKB
CTKB: Cytek Biosciences Inc
4.02 USD 0.07 (1.71%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTKB hat sich für heute um -1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.00 bis zu einem Hoch von 4.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cytek Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CTKB News
- Cytek Biosciences auf Morgan Stanley Konferenz: Mit Innovationen gegen Marktherausforderungen
- Cytek Biosciences: Growth Over Profit Will Pay Off In The Long Term (NASDAQ:CTKB)
- Cytek Biosciences at UBS Summit: Innovative Proteomics Insights
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) Beats Q2 Earnings Estimates
- Piper Sandler sees opportunity in dislocated Life Science stocks
- Cytek Biosciences shareholders elect directors and approve auditor at annual meeting
- Cytek Biosciences at Goldman Sachs Conference: Growth Amidst Challenges
- Cytek ® Biosciences Is Setting the New Standard for Full Spectrum Flow Cytometry with the New Cytek Aurora™ Evo Flow Cytometer
- Cytek Biosciences to participate at the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- DHT Holdings Posts Weak Sales, Joins Compass Diversified, Okta And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cytek Biosciences (NASDAQ:CTKB), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Cytek Biosciences stock hits 52-week low at $2.5 amid market challenges
Tagesspanne
4.00 4.09
Jahresspanne
2.37 7.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.09
- Eröffnung
- 4.09
- Bid
- 4.02
- Ask
- 4.32
- Tief
- 4.00
- Hoch
- 4.09
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- -1.71%
- Monatsänderung
- -1.95%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -24.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K