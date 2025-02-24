通貨 / BWET
BWET: Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF
15.03 USD 0.08 (0.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BWETの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり15.03の安値と15.04の高値で取引されました。
Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWET News
1日のレンジ
15.03 15.04
1年のレンジ
9.12 16.56
- 以前の終値
- 15.11
- 始値
- 15.04
- 買値
- 15.03
- 買値
- 15.33
- 安値
- 15.03
- 高値
- 15.04
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- 17.15%
- 6ヶ月の変化
- 39.30%
- 1年の変化
- 0.27%
