BWET
BWET: Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF
14.76 USD 0.27 (1.80%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BWET 환율이 오늘 -1.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.76이고 고가는 15.00이었습니다.
Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BWET News
일일 변동 비율
14.76 15.00
년간 변동
9.12 16.56
- 이전 종가
- 15.03
- 시가
- 14.96
- Bid
- 14.76
- Ask
- 15.06
- 저가
- 14.76
- 고가
- 15.00
- 볼륨
- 9
- 일일 변동
- -1.80%
- 월 변동
- 15.04%
- 6개월 변동
- 36.79%
- 년간 변동율
- -1.53%
20 9월, 토요일