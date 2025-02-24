Valute / BWET
BWET: Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF
14.76 USD 0.27 (1.80%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BWET ha avuto una variazione del -1.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.76 e ad un massimo di 15.00.
Segui le dinamiche di Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.76 15.00
Intervallo Annuale
9.12 16.56
- Chiusura Precedente
- 15.03
- Apertura
- 14.96
- Bid
- 14.76
- Ask
- 15.06
- Minimo
- 14.76
- Massimo
- 15.00
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -1.80%
- Variazione Mensile
- 15.04%
- Variazione Semestrale
- 36.79%
- Variazione Annuale
- -1.53%
