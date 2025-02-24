QuotazioniSezioni
Valute / BWET
BWET: Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF

14.76 USD 0.27 (1.80%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BWET ha avuto una variazione del -1.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.76 e ad un massimo di 15.00.

Segui le dinamiche di Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.76 15.00
Intervallo Annuale
9.12 16.56
Chiusura Precedente
15.03
Apertura
14.96
Bid
14.76
Ask
15.06
Minimo
14.76
Massimo
15.00
Volume
9
Variazione giornaliera
-1.80%
Variazione Mensile
15.04%
Variazione Semestrale
36.79%
Variazione Annuale
-1.53%
21 settembre, domenica