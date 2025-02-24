Divisas / BWET
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BWET: Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF
15.11 USD 0.22 (1.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BWET de hoy ha cambiado un 1.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.11, mientras que el máximo ha alcanzado 15.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWET News
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Scheduling Linked To 10% Tariffs Causing Confusion, Angst For U.S. Importers
- How Effectively Can The U.S. Economy Untether From China?
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- Disrupted Cross-Border Freight Shipping Braces For U.S. Tariffs
- Container Freight Volatility Rises Amid Trade Disruptions
- New U.S. Tariffs Forcing Shippers To Recalculate Supply Chains On The Fly
- Container Shipping: Sailing Through Uncertainty And Looming Overcapacity
- Bulker Shipping Faces Tough Year As China's Manufacturing Sector Weakens
- U.S. Attempts To Curb China’s Dominance In Shipping, But Actions Could Backfire
Rango diario
15.11 15.30
Rango anual
9.12 16.56
- Cierres anteriores
- 14.89
- Open
- 15.30
- Bid
- 15.11
- Ask
- 15.41
- Low
- 15.11
- High
- 15.30
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 1.48%
- Cambio mensual
- 17.77%
- Cambio a 6 meses
- 40.04%
- Cambio anual
- 0.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B