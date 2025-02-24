Валюты / BWET
BWET: Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF
14.89 USD 0.04 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWET за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.89, а максимальная — 15.01.
Следите за динамикой Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.89 15.01
Годовой диапазон
9.12 16.56
- Предыдущее закрытие
- 14.85
- Open
- 15.01
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Low
- 14.89
- High
- 15.01
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 16.06%
- 6-месячное изменение
- 38.00%
- Годовое изменение
- -0.67%
