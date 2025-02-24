Währungen / BWET
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BWET: Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF
15.03 USD 0.08 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWET hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.03 bis zu einem Hoch von 15.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify Commodity Trust Breakwave Tanker Shipping ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BWET News
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Scheduling Linked To 10% Tariffs Causing Confusion, Angst For U.S. Importers
- How Effectively Can The U.S. Economy Untether From China?
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- Disrupted Cross-Border Freight Shipping Braces For U.S. Tariffs
- Container Freight Volatility Rises Amid Trade Disruptions
- New U.S. Tariffs Forcing Shippers To Recalculate Supply Chains On The Fly
- Container Shipping: Sailing Through Uncertainty And Looming Overcapacity
- Bulker Shipping Faces Tough Year As China's Manufacturing Sector Weakens
- U.S. Attempts To Curb China’s Dominance In Shipping, But Actions Could Backfire
Tagesspanne
15.03 15.04
Jahresspanne
9.12 16.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.11
- Eröffnung
- 15.04
- Bid
- 15.03
- Ask
- 15.33
- Tief
- 15.03
- Hoch
- 15.04
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 17.15%
- 6-Monatsänderung
- 39.30%
- Jahresänderung
- 0.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K