BSMU: Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMUの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.91の安値と21.96の高値で取引されました。
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BSMU株の現在の価格は？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFの株価は本日21.93です。0.14%内で取引され、前日の終値は21.90、取引量は98に達しました。BSMUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFの株は配当を出しますか？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFの現在の価格は21.93です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.08%やUSDにも注目します。BSMUの動きはライブチャートで確認できます。
BSMU株を買う方法は？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFの株は現在21.93で購入可能です。注文は通常21.93または22.23付近で行われ、98や-0.09%が市場の動きを示します。BSMUの最新情報はライブチャートで確認できます。
BSMU株に投資する方法は？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFへの投資では、年間の値幅20.59 - 22.25と現在の21.93を考慮します。注文は多くの場合21.93や22.23で行われる前に、1.43%や1.39%と比較されます。BSMUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFの株の最高値は？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は22.25でした。20.59 - 22.25内で株価は大きく変動し、21.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFの株の最低値は？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF(BSMU)の年間最安値は20.59でした。現在の21.93や20.59 - 22.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BSMUの動きはライブチャートで確認できます。
BSMUの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.90、-1.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.90
- 始値
- 21.95
- 買値
- 21.93
- 買値
- 22.23
- 安値
- 21.91
- 高値
- 21.96
- 出来高
- 98
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 1.39%
- 1年の変化
- -1.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8