BSMU: Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

21.93 USD 0.03 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSMUの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.91の安値と21.96の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.91 21.96
1年のレンジ
20.59 22.25
以前の終値
21.90
始値
21.95
買値
21.93
買値
22.23
安値
21.91
高値
21.96
出来高
98
1日の変化
0.14%
1ヶ月の変化
1.43%
6ヶ月の変化
1.39%
1年の変化
-1.08%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8