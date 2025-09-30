- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BSMU: Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
Der Wechselkurs von BSMU hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.90 bis zu einem Hoch von 21.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSMU heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) notiert heute bei 21.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.90 und das Handelsvolumen erreichte 159. Das Live-Chart von BSMU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSMU Dividenden?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF wird derzeit mit 21.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSMU zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSMU-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) zum aktuellen Kurs von 21.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.90 oder 22.20 platziert, während 159 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSMU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSMU-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF müssen die jährliche Spanne 20.59 - 22.25 und der aktuelle Kurs 21.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.30% und 1.25%, bevor sie Orders zu 21.90 oder 22.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSMU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) im vergangenen Jahr lag bei 22.25. Innerhalb von 20.59 - 22.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) im Laufe des Jahres betrug 20.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.90 und der Spanne 20.59 - 22.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSMU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSMU statt?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.90 und -1.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.90
- Eröffnung
- 21.95
- Bid
- 21.90
- Ask
- 22.20
- Tief
- 21.90
- Hoch
- 21.96
- Volumen
- 159
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.30%
- 6-Monatsänderung
- 1.25%
- Jahresänderung
- -1.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8