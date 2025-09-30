BSMU: Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
今日BSMU汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点21.91和高点21.96进行交易。
关注Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BSMU股票今天的价格是多少？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF股票今天的定价为21.93。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为21.90，交易量达到98。BSMU的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF目前的价值为21.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.08%和USD。实时查看图表以跟踪BSMU走势。
如何购买BSMU股票？
您可以以21.93的当前价格购买Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在21.93或22.23附近，而98和-0.09%显示市场活动。立即关注BSMU的实时图表更新。
如何投资BSMU股票？
投资Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF需要考虑年度范围20.59 - 22.25和当前价格21.93。许多人在以21.93或22.23下订单之前，会比较1.43%和。实时查看BSMU价格图表，了解每日变化。
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF的最高价格是22.25。在20.59 - 22.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF的绩效。
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF（BSMU）的最低价格为20.59。将其与当前的21.93和20.59 - 22.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSMU股票是什么时候拆分的？
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.90和-1.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.90
- 开盘价
- 21.95
- 卖价
- 21.93
- 买价
- 22.23
- 最低价
- 21.91
- 最高价
- 21.96
- 交易量
- 98
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 1.43%
- 6个月变化
- 1.39%
- 年变化
- -1.08%
