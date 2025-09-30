- Panoramica
BSMU: Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
Il tasso di cambio BSMU ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.91 e ad un massimo di 21.96.
Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BSMU oggi?
Oggi le azioni Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF sono prezzate a 21.91. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 73. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BSMU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF pagano dividendi?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF è attualmente valutato a 21.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BSMU.
Come acquistare azioni BSMU?
Puoi acquistare azioni Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF al prezzo attuale di 21.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.91 o 22.21, mentre 73 e -0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BSMU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BSMU?
Investire in Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.59 - 22.25 e il prezzo attuale 21.91. Molti confrontano 1.34% e 1.29% prima di effettuare ordini su 21.91 o 22.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BSMU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF?
Il prezzo massimo di Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 22.25. All'interno di 20.59 - 22.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF?
Il prezzo più basso di Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) nel corso dell'anno è stato 20.59. Confrontandolo con gli attuali 21.91 e 20.59 - 22.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BSMU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BSMU?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.90 e -1.17%.
- Chiusura Precedente
- 21.90
- Apertura
- 21.95
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Minimo
- 21.91
- Massimo
- 21.96
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 1.34%
- Variazione Semestrale
- 1.29%
- Variazione Annuale
- -1.17%
