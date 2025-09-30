- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BSMU: Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
Le taux de change de BSMU a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.89 et à un maximum de 21.94.
Suivez la dynamique Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSMU aujourd'hui ?
L'action Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF est cotée à 21.90 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.09%, a clôturé hier à 21.92 et son volume d'échange a atteint 152. Le graphique en temps réel du cours de BSMU présente ces mises à jour.
L'action Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF est actuellement valorisé à 21.90. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSMU.
Comment acheter des actions BSMU ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF au cours actuel de 21.90. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.90 ou de 22.20, le 152 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSMU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSMU ?
Investir dans Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.59 - 22.25 et le prix actuel 21.90. Beaucoup comparent 1.30% et 1.25% avant de passer des ordres à 21.90 ou 22.20. Consultez le graphique du cours de BSMU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF l'année dernière était 22.25. Au cours de 20.59 - 22.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) sur l'année a été 20.59. Sa comparaison avec 21.90 et 20.59 - 22.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSMU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSMU a-t-elle été divisée ?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.92 et -1.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.92
- Ouverture
- 21.90
- Bid
- 21.90
- Ask
- 22.20
- Plus Bas
- 21.89
- Plus Haut
- 21.94
- Volume
- 152
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- 1.30%
- Changement à 6 Mois
- 1.25%
- Changement Annuel
- -1.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8