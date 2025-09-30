- Panorámica
BSMU: Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
El tipo de cambio de BSMU de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.91, mientras que el máximo ha alcanzado 21.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BSMU hoy?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) se evalúa hoy en 21.93. El instrumento se negocia dentro de 0.14%; el cierre de ayer ha sido 21.90 y el volumen comercial ha alcanzado 98. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BSMU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF?
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF se evalúa actualmente en 21.93. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.08% y USD. Monitoree los movimientos de BSMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BSMU?
Puede comprar acciones de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) al precio actual de 21.93. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.93 o 22.23, mientras que 98 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BSMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BSMU?
Invertir en Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.59 - 22.25 y el precio actual 21.93. Muchos comparan 1.43% y 1.39% antes de colocar órdenes en 21.93 o 22.23. Estudie los cambios diarios de precios de BSMU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF?
El precio más alto de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) en el último año ha sido 22.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.59 - 22.25, una comparación con 21.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF?
El precio más bajo de Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) para el año ha sido 20.59. La comparación con los actuales 21.93 y 20.59 - 22.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BSMU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BSMU?
En el pasado, Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.90 y -1.08% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.90
- Open
- 21.95
- Bid
- 21.93
- Ask
- 22.23
- Low
- 21.91
- High
- 21.96
- Volumen
- 98
- Cambio diario
- 0.14%
- Cambio mensual
- 1.43%
- Cambio a 6 meses
- 1.39%
- Cambio anual
- -1.08%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8