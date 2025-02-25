- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund
BNDCの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり22.52の安値と22.52の高値で取引されました。
FlexShares Core Select Bond Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDC News
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Our 2025 Mid-Year Update
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Broadening Out Our Pro-Risk View
よくあるご質問
BNDC株の現在の価格は？
FlexShares Core Select Bond Fundの株価は本日22.52です。0.00%内で取引され、前日の終値は22.52、取引量は1に達しました。BNDCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FlexShares Core Select Bond Fundの株は配当を出しますか？
FlexShares Core Select Bond Fundの現在の価格は22.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.62%やUSDにも注目します。BNDCの動きはライブチャートで確認できます。
BNDC株を買う方法は？
FlexShares Core Select Bond Fundの株は現在22.52で購入可能です。注文は通常22.52または22.82付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BNDCの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNDC株に投資する方法は？
FlexShares Core Select Bond Fundへの投資では、年間の値幅21.47 - 22.89と現在の22.52を考慮します。注文は多くの場合22.52や22.82で行われる前に、1.26%や0.94%と比較されます。BNDCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FlexShares Core Select Bond Fundの株の最高値は？
FlexShares Core Select Bond Fundの過去1年の最高値は22.89でした。21.47 - 22.89内で株価は大きく変動し、22.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares Core Select Bond Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FlexShares Core Select Bond Fundの株の最低値は？
FlexShares Core Select Bond Fund(BNDC)の年間最安値は21.47でした。現在の22.52や21.47 - 22.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDCの動きはライブチャートで確認できます。
BNDCの株式分割はいつ行われましたか？
FlexShares Core Select Bond Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.52、-1.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.52
- 始値
- 22.52
- 買値
- 22.52
- 買値
- 22.82
- 安値
- 22.52
- 高値
- 22.52
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.26%
- 6ヶ月の変化
- 0.94%
- 1年の変化
- -1.62%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8