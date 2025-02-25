FlexShares Core Select Bond Fundの現在の価格は22.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.62%やUSDにも注目します。BNDCの動きはライブチャートで確認できます。

FlexShares Core Select Bond Fundへの投資では、年間の値幅21.47 - 22.89と現在の22.52を考慮します。注文は多くの場合22.52や22.82で行われる前に、1.26%や0.94%と比較されます。BNDCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FlexShares Core Select Bond Fundの過去1年の最高値は22.89でした。21.47 - 22.89内で株価は大きく変動し、22.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares Core Select Bond Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FlexShares Core Select Bond Fundの株の最低値は？

FlexShares Core Select Bond Fund(BNDC)の年間最安値は21.47でした。現在の22.52や21.47 - 22.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDCの動きはライブチャートで確認できます。