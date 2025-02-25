クォートセクション
通貨 / BNDC
BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund

22.52 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNDCの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり22.52の安値と22.52の高値で取引されました。

FlexShares Core Select Bond Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BNDC株の現在の価格は？

FlexShares Core Select Bond Fundの株価は本日22.52です。0.00%内で取引され、前日の終値は22.52、取引量は1に達しました。BNDCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FlexShares Core Select Bond Fundの株は配当を出しますか？

FlexShares Core Select Bond Fundの現在の価格は22.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.62%やUSDにも注目します。BNDCの動きはライブチャートで確認できます。

BNDC株を買う方法は？

FlexShares Core Select Bond Fundの株は現在22.52で購入可能です。注文は通常22.52または22.82付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BNDCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BNDC株に投資する方法は？

FlexShares Core Select Bond Fundへの投資では、年間の値幅21.47 - 22.89と現在の22.52を考慮します。注文は多くの場合22.52や22.82で行われる前に、1.26%や0.94%と比較されます。BNDCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FlexShares Core Select Bond Fundの株の最高値は？

FlexShares Core Select Bond Fundの過去1年の最高値は22.89でした。21.47 - 22.89内で株価は大きく変動し、22.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares Core Select Bond Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FlexShares Core Select Bond Fundの株の最低値は？

FlexShares Core Select Bond Fund(BNDC)の年間最安値は21.47でした。現在の22.52や21.47 - 22.89と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNDCの動きはライブチャートで確認できます。

BNDCの株式分割はいつ行われましたか？

FlexShares Core Select Bond Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.52、-1.62%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.52 22.52
1年のレンジ
21.47 22.89
以前の終値
22.52
始値
22.52
買値
22.52
買値
22.82
安値
22.52
高値
22.52
出来高
1
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
1.26%
6ヶ月の変化
0.94%
1年の変化
-1.62%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8