BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund
Il tasso di cambio BNDC ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.48 e ad un massimo di 22.52.
Segui le dinamiche di FlexShares Core Select Bond Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BNDC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BNDC oggi?
Oggi le azioni FlexShares Core Select Bond Fund sono prezzate a 22.52. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 22.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNDC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FlexShares Core Select Bond Fund pagano dividendi?
FlexShares Core Select Bond Fund è attualmente valutato a 22.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNDC.
Come acquistare azioni BNDC?
Puoi acquistare azioni FlexShares Core Select Bond Fund al prezzo attuale di 22.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.52 o 22.82, mentre 32 e 0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNDC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BNDC?
Investire in FlexShares Core Select Bond Fund implica considerare l'intervallo annuale 21.47 - 22.89 e il prezzo attuale 22.52. Molti confrontano 1.26% e 0.94% prima di effettuare ordini su 22.52 o 22.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNDC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FlexShares Core Select Bond Fund?
Il prezzo massimo di FlexShares Core Select Bond Fund nell'ultimo anno è stato 22.89. All'interno di 21.47 - 22.89, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FlexShares Core Select Bond Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FlexShares Core Select Bond Fund?
Il prezzo più basso di FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) nel corso dell'anno è stato 21.47. Confrontandolo con gli attuali 22.52 e 21.47 - 22.89 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNDC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNDC?
FlexShares Core Select Bond Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.45 e -1.62%.
- Chiusura Precedente
- 22.45
- Apertura
- 22.49
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Minimo
- 22.48
- Massimo
- 22.52
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 1.26%
- Variazione Semestrale
- 0.94%
- Variazione Annuale
- -1.62%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8