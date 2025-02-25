- Übersicht
BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund
Der Wechselkurs von BNDC hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.49 bis zu einem Hoch von 22.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShares Core Select Bond Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BNDC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNDC heute?
Die Aktie von FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) notiert heute bei 22.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.52 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von BNDC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNDC Dividenden?
FlexShares Core Select Bond Fund wird derzeit mit 22.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNDC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNDC-Aktien?
Sie können Aktien von FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) zum aktuellen Kurs von 22.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.49 oder 22.79 platziert, während 4 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNDC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNDC-Aktien?
Bei einer Investition in FlexShares Core Select Bond Fund müssen die jährliche Spanne 21.47 - 22.89 und der aktuelle Kurs 22.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.12% und 0.81%, bevor sie Orders zu 22.49 oder 22.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNDC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FlexShares Core Select Bond Fund?
Der höchste Kurs von FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) im vergangenen Jahr lag bei 22.89. Innerhalb von 21.47 - 22.89 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FlexShares Core Select Bond Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FlexShares Core Select Bond Fund?
Der niedrigste Kurs von FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) im Laufe des Jahres betrug 21.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.49 und der Spanne 21.47 - 22.89 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNDC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNDC statt?
FlexShares Core Select Bond Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.52 und -1.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.52
- Eröffnung
- 22.52
- Bid
- 22.49
- Ask
- 22.79
- Tief
- 22.49
- Hoch
- 22.52
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 0.81%
- Jahresänderung
- -1.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8