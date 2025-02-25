BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund
今日BNDC汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点22.48和高点22.52进行交易。
关注FlexShares Core Select Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BNDC新闻
常见问题解答
BNDC股票今天的价格是多少？
FlexShares Core Select Bond Fund股票今天的定价为22.52。它在0.31%范围内交易，昨天的收盘价为22.45，交易量达到32。BNDC的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares Core Select Bond Fund股票是否支付股息？
FlexShares Core Select Bond Fund目前的价值为22.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.62%和USD。实时查看图表以跟踪BNDC走势。
如何购买BNDC股票？
您可以以22.52的当前价格购买FlexShares Core Select Bond Fund股票。订单通常设置在22.52或22.82附近，而32和0.13%显示市场活动。立即关注BNDC的实时图表更新。
如何投资BNDC股票？
投资FlexShares Core Select Bond Fund需要考虑年度范围21.47 - 22.89和当前价格22.52。许多人在以22.52或22.82下订单之前，会比较1.26%和。实时查看BNDC价格图表，了解每日变化。
FlexShares Core Select Bond Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares Core Select Bond Fund的最高价格是22.89。在21.47 - 22.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Core Select Bond Fund的绩效。
FlexShares Core Select Bond Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares Core Select Bond Fund（BNDC）的最低价格为21.47。将其与当前的22.52和21.47 - 22.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BNDC股票是什么时候拆分的？
FlexShares Core Select Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.45和-1.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.45
- 开盘价
- 22.49
- 卖价
- 22.52
- 买价
- 22.82
- 最低价
- 22.48
- 最高价
- 22.52
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 1.26%
- 6个月变化
- 0.94%
- 年变化
- -1.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8