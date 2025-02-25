报价部分
BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund

22.52 USD 0.07 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNDC汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点22.48和高点22.52进行交易。

关注FlexShares Core Select Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BNDC新闻

常见问题解答

BNDC股票今天的价格是多少？

FlexShares Core Select Bond Fund股票今天的定价为22.52。它在0.31%范围内交易，昨天的收盘价为22.45，交易量达到32。BNDC的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Core Select Bond Fund股票是否支付股息？

FlexShares Core Select Bond Fund目前的价值为22.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.62%和USD。实时查看图表以跟踪BNDC走势。

如何购买BNDC股票？

您可以以22.52的当前价格购买FlexShares Core Select Bond Fund股票。订单通常设置在22.52或22.82附近，而32和0.13%显示市场活动。立即关注BNDC的实时图表更新。

如何投资BNDC股票？

投资FlexShares Core Select Bond Fund需要考虑年度范围21.47 - 22.89和当前价格22.52。许多人在以22.52或22.82下订单之前，会比较1.26%和。实时查看BNDC价格图表，了解每日变化。

FlexShares Core Select Bond Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares Core Select Bond Fund的最高价格是22.89。在21.47 - 22.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Core Select Bond Fund的绩效。

FlexShares Core Select Bond Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares Core Select Bond Fund（BNDC）的最低价格为21.47。将其与当前的22.52和21.47 - 22.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNDC股票是什么时候拆分的？

FlexShares Core Select Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.45和-1.62%中可见。

日范围
22.48 22.52
年范围
21.47 22.89
前一天收盘价
22.45
开盘价
22.49
卖价
22.52
买价
22.82
最低价
22.48
最高价
22.52
交易量
32
日变化
0.31%
月变化
1.26%
6个月变化
0.94%
年变化
-1.62%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8