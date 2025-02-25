- Обзор рынка
BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund
Курс BNDC за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.48, а максимальная — 22.52.
Следите за динамикой FlexShares Core Select Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNDC сегодня?
FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) сегодня оценивается на уровне 22.52. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 22.45, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNDC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Core Select Bond Fund?
FlexShares Core Select Bond Fund в настоящее время оценивается в 22.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.62% и USD. Отслеживайте движения BNDC на графике в реальном времени.
Как купить акции BNDC?
Вы можете купить акции FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) по текущей цене 22.52. Ордера обычно размещаются около 22.52 или 22.82, тогда как 32 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNDC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNDC?
Инвестирование в FlexShares Core Select Bond Fund предполагает учет годового диапазона 21.47 - 22.89 и текущей цены 22.52. Многие сравнивают 1.26% и 0.94% перед размещением ордеров на 22.52 или 22.82. Изучайте ежедневные изменения цены BNDC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Core Select Bond Fund?
Самая высокая цена FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) за последний год составила 22.89. Акции заметно колебались в пределах 21.47 - 22.89, сравнение с 22.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Core Select Bond Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Core Select Bond Fund?
Самая низкая цена FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) за год составила 21.47. Сравнение с текущими 22.52 и 21.47 - 22.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNDC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNDC?
В прошлом FlexShares Core Select Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.45 и -1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.45
- Open
- 22.49
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Low
- 22.48
- High
- 22.52
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 1.26%
- 6-месячное изменение
- 0.94%
- Годовое изменение
- -1.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8