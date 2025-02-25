КотировкиРазделы
BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund

22.52 USD 0.07 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNDC за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.48, а максимальная — 22.52.

Дневной диапазон
22.48 22.52
Годовой диапазон
21.47 22.89
Предыдущее закрытие
22.45
Open
22.49
Bid
22.52
Ask
22.82
Low
22.48
High
22.52
Объем
32
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
1.26%
6-месячное изменение
0.94%
Годовое изменение
-1.62%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8