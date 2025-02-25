- Aperçu
BNDC: FlexShares Core Select Bond Fund
Le taux de change de BNDC a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.48 et à un maximum de 22.52.
Suivez la dynamique FlexShares Core Select Bond Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNDC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNDC aujourd'hui ?
L'action FlexShares Core Select Bond Fund est cotée à 22.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 22.45 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de BNDC présente ces mises à jour.
L'action FlexShares Core Select Bond Fund verse-t-elle des dividendes ?
FlexShares Core Select Bond Fund est actuellement valorisé à 22.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNDC.
Comment acheter des actions BNDC ?
Vous pouvez acheter des actions FlexShares Core Select Bond Fund au cours actuel de 22.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.52 ou de 22.82, le 32 et le 0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNDC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNDC ?
Investir dans FlexShares Core Select Bond Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.47 - 22.89 et le prix actuel 22.52. Beaucoup comparent 1.26% et 0.94% avant de passer des ordres à 22.52 ou 22.82. Consultez le graphique du cours de BNDC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FlexShares Core Select Bond Fund ?
Le cours le plus élevé de FlexShares Core Select Bond Fund l'année dernière était 22.89. Au cours de 21.47 - 22.89, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FlexShares Core Select Bond Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FlexShares Core Select Bond Fund ?
Le cours le plus bas de FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) sur l'année a été 21.47. Sa comparaison avec 22.52 et 21.47 - 22.89 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNDC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNDC a-t-elle été divisée ?
FlexShares Core Select Bond Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.45 et -1.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.45
- Ouverture
- 22.49
- Bid
- 22.52
- Ask
- 22.82
- Plus Bas
- 22.48
- Plus Haut
- 22.52
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 1.26%
- Changement à 6 Mois
- 0.94%
- Changement Annuel
- -1.62%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8