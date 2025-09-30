- 概要
BLCV: BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF
BLCVの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり35.74の安値と35.77の高値で取引されました。
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BLCV株の現在の価格は？
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFの株価は本日35.74です。0.37%内で取引され、前日の終値は35.61、取引量は12に達しました。BLCVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFの現在の価格は35.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.72%やUSDにも注目します。BLCVの動きはライブチャートで確認できます。
BLCV株を買う方法は？
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFの株は現在35.74で購入可能です。注文は通常35.74または36.04付近で行われ、12や-0.08%が市場の動きを示します。BLCVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BLCV株に投資する方法は？
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅28.67 - 36.10と現在の35.74を考慮します。注文は多くの場合35.74や36.04で行われる前に、0.25%や10.07%と比較されます。BLCVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFの株の最高値は？
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFの過去1年の最高値は36.10でした。28.67 - 36.10内で株価は大きく変動し、35.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFの株の最低値は？
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF(BLCV)の年間最安値は28.67でした。現在の35.74や28.67 - 36.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLCVの動きはライブチャートで確認できます。
BLCVの株式分割はいつ行われましたか？
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.61、10.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.61
- 始値
- 35.77
- 買値
- 35.74
- 買値
- 36.04
- 安値
- 35.74
- 高値
- 35.77
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 0.25%
- 6ヶ月の変化
- 10.07%
- 1年の変化
- 10.72%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8