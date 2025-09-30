- Обзор рынка
BLCV: BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF
Курс BLCV за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.60, а максимальная — 35.64.
Следите за динамикой BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLCV сегодня?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) сегодня оценивается на уровне 35.61. Инструмент торгуется в пределах 0.48%, вчерашнее закрытие составило 35.44, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLCV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 35.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.32% и USD. Отслеживайте движения BLCV на графике в реальном времени.
Как купить акции BLCV?
Вы можете купить акции BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) по текущей цене 35.61. Ордера обычно размещаются около 35.61 или 35.91, тогда как 5 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLCV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLCV?
Инвестирование в BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 28.67 - 36.10 и текущей цены 35.61. Многие сравнивают -0.11% и 9.67% перед размещением ордеров на 35.61 или 35.91. Изучайте ежедневные изменения цены BLCV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF?
Самая высокая цена BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) за последний год составила 36.10. Акции заметно колебались в пределах 28.67 - 36.10, сравнение с 35.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF?
Самая низкая цена BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) за год составила 28.67. Сравнение с текущими 35.61 и 28.67 - 36.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLCV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLCV?
В прошлом BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.44 и 10.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.44
- Open
- 35.62
- Bid
- 35.61
- Ask
- 35.91
- Low
- 35.60
- High
- 35.64
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- -0.11%
- 6-месячное изменение
- 9.67%
- Годовое изменение
- 10.32%
