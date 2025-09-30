- Panoramica
BLCV: BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF
Il tasso di cambio BLCV ha avuto una variazione del 0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.60 e ad un massimo di 35.64.
Segui le dinamiche di BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BLCV oggi?
Oggi le azioni BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF sono prezzate a 35.61. Viene scambiato all'interno di 0.48%, la chiusura di ieri è stata 35.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLCV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF pagano dividendi?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF è attualmente valutato a 35.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLCV.
Come acquistare azioni BLCV?
Puoi acquistare azioni BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF al prezzo attuale di 35.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.61 o 35.91, mentre 5 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLCV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BLCV?
Investire in BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.67 - 36.10 e il prezzo attuale 35.61. Molti confrontano -0.11% e 9.67% prima di effettuare ordini su 35.61 o 35.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLCV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 36.10. All'interno di 28.67 - 36.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) nel corso dell'anno è stato 28.67. Confrontandolo con gli attuali 35.61 e 28.67 - 36.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLCV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLCV?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.44 e 10.32%.
- Chiusura Precedente
- 35.44
- Apertura
- 35.62
- Bid
- 35.61
- Ask
- 35.91
- Minimo
- 35.60
- Massimo
- 35.64
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.48%
- Variazione Mensile
- -0.11%
- Variazione Semestrale
- 9.67%
- Variazione Annuale
- 10.32%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8