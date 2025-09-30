- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BLCV: BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF
Le taux de change de BLCV a changé de 0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.60 et à un maximum de 35.64.
Suivez la dynamique BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BLCV aujourd'hui ?
L'action BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF est cotée à 35.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.48%, a clôturé hier à 35.44 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BLCV présente ces mises à jour.
L'action BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF est actuellement valorisé à 35.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BLCV.
Comment acheter des actions BLCV ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF au cours actuel de 35.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.61 ou de 35.91, le 5 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BLCV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BLCV ?
Investir dans BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.67 - 36.10 et le prix actuel 35.61. Beaucoup comparent -0.11% et 9.67% avant de passer des ordres à 35.61 ou 35.91. Consultez le graphique du cours de BLCV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF l'année dernière était 36.10. Au cours de 28.67 - 36.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) sur l'année a été 28.67. Sa comparaison avec 35.61 et 28.67 - 36.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BLCV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BLCV a-t-elle été divisée ?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.44 et 10.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.44
- Ouverture
- 35.62
- Bid
- 35.61
- Ask
- 35.91
- Plus Bas
- 35.60
- Plus Haut
- 35.64
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.48%
- Changement Mensuel
- -0.11%
- Changement à 6 Mois
- 9.67%
- Changement Annuel
- 10.32%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8