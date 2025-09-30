报价部分
货币 / BLCV
BLCV: BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF

35.61 USD 0.17 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BLCV汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点35.60和高点35.64进行交易。

关注BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BLCV股票今天的价格是多少？

BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF股票今天的定价为35.61。它在0.48%范围内交易，昨天的收盘价为35.44，交易量达到5。BLCV的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF目前的价值为35.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.32%和USD。实时查看图表以跟踪BLCV走势。

如何购买BLCV股票？

您可以以35.61的当前价格购买BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在35.61或35.91附近，而5和-0.03%显示市场活动。立即关注BLCV的实时图表更新。

如何投资BLCV股票？

投资BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF需要考虑年度范围28.67 - 36.10和当前价格35.61。许多人在以35.61或35.91下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看BLCV价格图表，了解每日变化。

BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF的最高价格是36.10。在28.67 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF的绩效。

BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF（BLCV）的最低价格为28.67。将其与当前的35.61和28.67 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLCV股票是什么时候拆分的？

BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.44和10.32%中可见。

日范围
35.60 35.64
年范围
28.67 36.10
前一天收盘价
35.44
开盘价
35.62
卖价
35.61
买价
35.91
最低价
35.60
最高价
35.64
交易量
5
日变化
0.48%
月变化
-0.11%
6个月变化
9.67%
年变化
10.32%
