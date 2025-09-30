- Übersicht
BLCV: BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF
Der Wechselkurs von BLCV hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.62 bis zu einem Hoch von 35.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BLCV heute?
Die Aktie von BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) notiert heute bei 35.67. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.61 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von BLCV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BLCV Dividenden?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF wird derzeit mit 35.67 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLCV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BLCV-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) zum aktuellen Kurs von 35.67 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.67 oder 35.97 platziert, während 16 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLCV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BLCV-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 28.67 - 36.10 und der aktuelle Kurs 35.67 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.06% und 9.86%, bevor sie Orders zu 35.67 oder 35.97 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLCV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) im vergangenen Jahr lag bei 36.10. Innerhalb von 28.67 - 36.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF (BLCV) im Laufe des Jahres betrug 28.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.67 und der Spanne 28.67 - 36.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLCV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BLCV statt?
BlackRock ETF Trust BlackRock Large Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.61 und 10.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.61
- Eröffnung
- 35.77
- Bid
- 35.67
- Ask
- 35.97
- Tief
- 35.62
- Hoch
- 35.77
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 0.06%
- 6-Monatsänderung
- 9.86%
- Jahresänderung
- 10.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8