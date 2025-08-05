通貨 / BJRI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BJRI: BJ's Restaurants Inc
30.03 USD 0.08 (0.27%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BJRIの今日の為替レートは、0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり29.37の安値と30.16の高値で取引されました。
BJ's Restaurants Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJRI News
- Cracker Barrel Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Darden Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Top, Stock Down
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Zacks.com featured highlights include BJ's Restaurants, KT, Global Ship Lease, AZZ and HighPeak Energy
- Tap These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratio
- パイパー・サンドラー会議におけるBJ’sレストランズ：戦略的基盤
- BJ’s Restaurants at Piper Sandler Conference: Strategic Foundations
- Here is Why Growth Investors Should Buy BJ's Restaurants (BJRI) Now
- Is BJ's Restaurants (BJRI) Stock Undervalued Right Now?
- Here's Why You Should Consider Investing in BJRI Stock Right Now
- Best Growth Stocks to Buy for August 29th
- BJ’s Restaurants Might Become More Efficient Than Analysts Expect (NASDAQ:BJRI)
- Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) is a Solid Choice
- BJRI or BROS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is BJ's Restaurants (BJRI) a Great Value Stock Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Cheesecake Factory, Cracker Barrel Old Country Store and BJ's Restaurants
- 3 Restaurant Stocks That Keep Soaring Despite Industry Challenges
- Zacks.com featured highlights include Astrana Health, BJ's Restaurants, KT Corporation and Global Ship Lease
- Pick These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratios
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- McDonald's Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Stock Up
- 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) Is a Great Growth Stock
1日のレンジ
29.37 30.16
1年のレンジ
28.92 47.02
- 以前の終値
- 29.95
- 始値
- 29.84
- 買値
- 30.03
- 買値
- 30.33
- 安値
- 29.37
- 高値
- 30.16
- 出来高
- 1.679 K
- 1日の変化
- 0.27%
- 1ヶ月の変化
- -9.77%
- 6ヶ月の変化
- -12.47%
- 1年の変化
- -8.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K